India: premier Modi nel suo collegio di Varanasi per ringraziare gli elettori

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è in visita nello Stato del Gujarat, nel suo collegio di Varanasi (Benares), per ringraziare gli elettori dei voti che hanno contribuito alla schiacciante vittoria del suo Partito del popolo indiano (Bjp), alla guida dell’Alleanza democratica nazionale (Nda), alle elezioni della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale. Il premier ha visitato il tempio di Kashi Vishwanath, uno dei più famosi luoghi di culto induisti dedicati a Shiva, accompagnato dal presidente del Bjp, Amit Shah, e dal capo del governo statale dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath. Ieri, al suo arrivo, Modi ha dichiarato che “l’enorme vittoria ha portato con sé maggiori responsabilità” e richiede “modestia, disciplina e cortesia”; a suo parere i prossimi anni saranno cruciali per la crescita del paese come potenza mondiale. Quindi il leader ha visitato il suo vecchio ufficio di partito di ad Ahmedabad. (segue) (Inn)