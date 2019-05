India: premier Modi nel suo collegio di Varanasi per ringraziare gli elettori (2)

- Il Gujarat è lo Stato in cui Modi è nato, nel 1950 a Vadnagar, e dove ha iniziato la sua vita politica, partendo dalle fila della Rashtriya Swayamsevak Sangh (Rss), l’Organizzazione volontaria nazionale: un’organizzazione paramilitare di destra, nazionalista indù, cui fa capo il Bjp: nel 1977 diventò segretario generale del comitato locale dell’Rss in seguito all’arresto di diversi dirigenti nel periodo dello stato di emergenza dichiarato dal governo di Indira Gandhi; anche l’Rss era tra le organizzazioni bandite e Modi operò in clandestinità. Nel 1987 lavorò alla campagna elettorale comunale del Partito del popolo ad Ahmedabad, vinta con ampio margine, che gli valse il posto di segretario organizzativo nel Bjp del Gujarat e poi l’ascesa a livello statale: dal 2001 al 2014 è stato capo del governo del Gujarat, per poi proiettarsi sulla scena nazionale. (segue) (Inn)