Serbia: presidente Vucic domani con rappresentanti serbi del Kosovo a Belgrado (3)

- Nei giorni successivi il presidente serbo Vucic si è detto "sorpreso" dalla nota degli ambasciatori a Pristina dei paesi del Quintetto (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) emessa dopo le amministrative di domenica. Nella nota viene valutato che il processo elettorale si è svolto in un'atmosfera tranquilla, ma si ricorda che vi sono ancora delle questioni aperte in seguito al processo elettorale del 2017, in cui erano state riscontrate dalla missione di osservatori elettorali Ue (Eom) delle pressioni in alcune aree abitate dalla popolazione serba e specialmente contro i partiti politici in competizione contro la Lista serba. (segue) (Seb)