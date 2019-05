Serbia: presidente Vucic domani con rappresentanti serbi del Kosovo a Belgrado (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota è stata commentata anche dal segretario generale presso il ministero degli Esteri della Serbia, Veljko Odalovic, in un intervento per l'emittente "Rts". Odalovic ha osservato che la nota vuole "annebbiare la verità e il messaggio di unità inviato dai serbi" che vivono nel nord del Kosovo. Odalovic ha inoltre ricordato che né la Commissione elettorale né chi ha svolto il monitoraggio hanno avuto delle obiezioni sullo svolgimento del processo elettorale. Prima di Odalovic ha commentato la nota il direttore dell'Ufficio per il Kosovo del governo serbo, Marko Djuric, chiedendosi "fino a che punto esisteranno doppi pesi e doppie misure". (Seb)