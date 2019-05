Kosovo: Movimento Vetevendosje chiede dimissioni presidente parlamento Veseli (4)

- Il leader del Movimento Vetevendosje ha annunciato nei giorni scorsi che il suo schieramento intende avviare una campagna di proteste di piazza in diversi comuni del Kosovo per chiedere le dimissioni del governo del premier Haradinaj. Secondo quanto spiegato dal leader del partito di opposizione kosovaro, in conferenza stampa, l'intenzione è quella di presentare anche una mozione di sfiducia contro il governo Haradinaj chiedendo le sue dimissioni e quelle del presidente Hashim Thaci. "Il primo ministro e il presidente del Kosovo sono divisi sul tema dei dazi alla Serbia e uniti dalla corruzione. Quello che li unisce è più forte di quello che li divide. Per questo chiediamo le loro dimissioni", ha dichiarato Kurti. (Kop)