Serbia: ex cancelliere tedesco Schroeder, bombardamento Nato del 1999 fu decisione emotiva

- Il bombardamento della Nato sulla Serbia nel 1999 fu "una decisione emotiva": lo ha detto oggi l'ex cancelliere tedesco Gerard Schroeder intervenendo alla conferenza World minds che si svolge a Belgrado. Schroeder ha partecipato insieme al presidente serbo Aleksandar Vucic al panel dedicato al settore della geopolitica. "Prima è stata presa la decisione sull'Iraq, dovevamo decidere se prendervi parte oppure no. La seconda decisione difficile è stata quella di dover accettare gli interventi in Afghanistan. Insieme ai partner della Nato abbiamo dovuto decidere sull'attacco alla Serbia. E' stata una decisione molto emotiva, ma dovevamo decidere di prender parte al bombardamento dopo un esame dell'intera situazione in Kosovo", ha detto Schroeder. (Seb)