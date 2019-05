Turismo: Albania, nei primi 4 mesi 2019 visitatori stranieri in crescita del 7,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero degli stranieri che hanno visitato l'Albania nei primi quattro mesi del 2019 è cresciuto del 7,4 per cento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ammontando a oltre 1,1 milione di cui circa 410 mila solo durante lo scorso mese di aprile: lo rivelano i dati dell'Istituto albanese delle statistiche, (Instat). Poco meno del 30 per cento, ossia circa 316 mila persone, è rappresentato dai cittadini del Kosovo, il cui numero risulta però in calo del 6,4 per cento rispetto ai primi quattro mesi del 2018. A seguire i visitatori dalla Grecia, con 164 mila persone, (7,8 per cento), e poi quelli dalla Macedonia del Nord, con circa 159 mila persone, in crescita del 7,1 per cento. Al quarto posto gli italiani, con oltre 88 mila visitatori, ossia 8,9 per cento in più. La crescita più forte è stata registrata fra i turisti svizzeri, 29,5 per cento, anche se in totale risultano poco più di 9500 mila visitatori. (segue) (Alt)