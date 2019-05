I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia: ministro Esteri Dacic, mio compito è evitare nuovi riconoscimenti Kosovo - Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha detto che è suo compito "garantire che nessun nuovo paese riconosca il Kosovo": in un intervento per l'emittente "Rts", Dacic ha oggi precisato che la sua recente visita in Africa ha avuto successo in questo senso e che ha illustrato a sette Stati africani l'attuale situazione sul Kosovo. Secondo i dati del ministero degli Esteri di Belgrado, sono 13 gli Stati che hanno ritirato il riconoscimento dato in precedenza, ovvero la Repubblica di Palau, il Madagascar, le isole Salomone, l'Unione delle Comore, Grenada, Dominica, Suriname, Liberia, Sao Tome e Principe, Guinea Bissau, Burundi, Papua Nova Guinea e Lesotho. (segue) (Rob)