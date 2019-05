Serbia: presidente Vucic, forze di polizia kosovare preparano arresti per decine di serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità speciali della polizia kosovara stanno preparando "un'azione per arrestare decine di serbi": lo ha detto oggi il presidente della Serbia, Alekandar Vucic, al termine di una riunione a Belgrado con gli esponenti politici rappresentativi dei serbi del Kosovo. "Nella follia della lotta per il rating fra i partiti della componente albanese ci rimettono sempre i serbi", ha osservato Vucic pregandoi paesi del Quintetto per il Kosovo - Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti - di provare ad impedire "il tentativo di nuove provocazioni" che hanno come obiettivo non solo l'arresto ma anche lo sradicamento dei serbi dal territorio in cui vivono. (segue) (Seb)