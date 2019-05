Serbia: presidente Vucic, forze di polizia kosovare preparano arresti per decine di serbi (2)

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic si è detto "sorpreso" nei giorni scorsi dalla nota degli ambasciatori a Pristina dei paesi del Quintetto (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti) emessa dopo le amministrative di domenica nel nord del Kosovo. "Voglio fare loro le congratulazioni per l'inventiva. Non ho mai letto niente di più stupido in vita mia", ha detto Vucic in riferimento alla nota in cui viene valutato che il processo elettorale si è svolto in un'atmosfera tranquilla, ma si ricorda che vi sono ancora delle questioni aperte in seguito al processo elettorale del 2017, in cui erano state riscontrate dalla missione di osservatori elettorali Ue (Eom) delle pressioni in alcune aree abitate dalla popolazione serba e specialmente contro i partiti politici in competizione contro la Lista serba. (segue) (Seb)