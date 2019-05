I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: leader Lista serba annuncia nuove dimissioni sindaci del Nord in caso di mancato dialogo con governo - Il leder della Lista serba, Goran Rakic, ha annunciato oggi che gli esponenti politici del suo partito sono di nuovo pronti a dimettersi in blocco dalle istitzioni kosovare, se non ci sarà un “linguaggio comune” con le istituzioni del Kosovo. L’annuncio è arrivato dopo l’incontro di oggi a Belgrado tra il presidente Aleksandar Vucic e i rappresentanti politici dei serbi del Kosovo. Lo riferisce il portale di informazione “Gazeta Express”. La minaccia di dimissioni di Rakic è arrivata dopo che la Lista serba sostenuta da Belgrado ha vinto le elezioni anticipate per il rinnovo di quattro municipalità nel nord del paese a maggioranza serba. Rakic, sindaco uscente di Mitrovica Nord, insieme ad altri quattro primi cittadini di Zvecan, Zubin Potok e Leposavic, si sono dimessi a novembre dello scorso anno per protestare contro la decisione del governo di Pristina introdurre i dazi sulle le merci serbe. "I neo-eletti sindaci sono pronti a lasciare le istituzioni se non c'è comprensione da parte di Pristina", ha detto Rakic sottolineando che oltre ai sindaci, altri funzionari serbi del Kosovo di tutti i livelli lascerebbero le istituzioni del Kosovo. "Se questo è il caso, sarà applicato a tutti i livelli, inclusi giudici, pubblici ministeri e insegnanti", ha aggiunto Rakic. (segue) (Res)