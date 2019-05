Difesa: Bosnia, Forze armate partecipano ad esercitazioni Immediate Respone 2019

- Le Forze armate della Bosnia-Erzegovina hanno preso parte alle esercitazioni militari internazionali “Immediate Response 2019” in programma dal 21 maggio al prossimo 7 giugno in Croazia e Ungheria. Lo riferisce il quotidiano “Sarajevo Times”, aggiungendo che le manovre avranno luogo nei poligoni militari di Slunje e Kaposvar. Stando alle informazioni diffuse, alle esercitazioni hanno preso parte 1.600 soldati provenienti da 15 paesi, tra cui Croazia, Slovenia, Ungheria, Albania, Montenegro, Kosovo, Stati Uniti, Polonia, Francia, Regno Unito, Macedonia del Nord, Lituania, Italia, Germania e Bosnia. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, le Forze armate bosniache hanno messo a disposizione 20 veicoli militari, tra cui 17 Humvee per il trasporto di fanteria. (Bos)