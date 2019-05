Europee: a Milano vince il Pd, Lega al 27 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano, dove le elezioni europee sono state un banco di prova per la giunta di centrosinistra, il Pd ha superato la Lega, conquistando il 35,97 per cento dei consensi. Lega secondo partito al 27,39, seguita da Forza Italia (10,18), Movimento 5 Stelle (8,53), +Europa-Italia in Comune-PDE Italia (5,33) e Fratelli d’Italia (5,16). I risultati sono una buona notizia per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che uscito dalle urne, ieri mattina, aveva ammesso di sapere che il voto sarebbe stato letto come un giudizio sui suo mandato. (Rem)