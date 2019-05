Europee: Borghi, errore insulti alleati, voto chiede sblocco cantieri e lo faremo

- La maggioranza di governo può uscire rafforzata "se gli alleati capiscono lo sbaglio. Gli italiani ci hanno votato per fare e invece c'è stata un'iniziativa da parte del M5s che ha portato alla polemica, al confronto molto aspro a volte anche all'insulto e insultare l'avversario non è stata una grande idea". Lo ha detto il deputato della Lega, Claudio Borghi dalla sede milanese di via Bellerio dove commenta il risultato elettorale di questa notte. "Abbiamo un contratto di governo con tanti punti da completare" , ha spiegato Borghi "gli italiani vogliono questo e sarebbe un grosso errore ignorare questo messaggio. Abbiamo fatto una campagna elettorale con dei punti fermi: questo voto dice che i cantieri vanno sbloccati ed è quel che faremo".(Rem)