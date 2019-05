Cina: presidente Xi sollecita cooperazione internazionale su sviluppo big data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha chiesto una cooperazione rafforzata tra i paesi per esplorare le opportunità legate allo sviluppo digitale basato su Internet, e per affrontare adeguatamente le sfide legali, di sicurezza e di governance derivanti dallo sviluppo del settore dei big data. Lo riferisce la stampa cinese, riportando le osservazioni del presidente contenute in una lettera di congratulazioni al China International Big Data Industry Expo 2019, che ha preso il via a Guiyang, nella provincia di Guizhou. "La nuova generazione di tecnologie dell'informazione, rappresentata da Internet, dai big data e dall'intelligenza artificiale, è attualmente in pieno boom e ha un'influenza significativa e profonda sullo sviluppo economico di vari paesi, sul progresso sociale e sulla vita delle persone", ha scritto Xi nella lettera. (segue) (Cip)