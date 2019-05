Cina: presidente Xi sollecita cooperazione internazionale su sviluppo big data (2)

- "La Cina attribuisce grande importanza allo sviluppo dell'industria dei big data ed è disposta a condividere le opportunità dello sviluppo dell'economia digitale con altri paesi e ad esplorare congiuntamente nuovi fattori di crescita e percorsi di sviluppo esplorando nuove tecnologie, nuove forme di business e nuovi modelli", ha aggiunto Xi. Con applicazioni sempre più ampie di tecnologie digitali in Cina, il paese dovrebbe generare e archiviare il 27,8 per cento dei dati globali online entro il 2025, rispetto al 23,4 per cento dell'anno scorso, secondo un rapporto di International Data Corp e della società di archiviazione dati Seagate. Di contro, la quota Usa sarà pari al 17,5 per cento entro il 2025, un calo rispetto al 21 per cento nel 2018, ha aggiunto il rapporto. (segue) (Cip)