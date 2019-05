Cina: presidente Xi sollecita cooperazione internazionale su sviluppo big data (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha affermato che dalla medicina al trasporto fino all'agricoltura, i big data presentano uno strumento straordinario per far progredire il progresso globale, ma da questa opportunità derivano anche dei rischi. "Dobbiamo lavorare insieme per garantire che i big data e le tecnologie che consente siano sfruttati a beneficio dell'umanità, riducendo al minimo i rischi per lo sviluppo, la pace, la sicurezza ei diritti umani", ha dichiarato Guterres in una lettera di congratulazioni inviata alla manifestazione. Miao Wei, ministro dell'Industria e dell'informazione tecnologica, ha detto che la Cina ha già compiuto progressi significativi nel rafforzamento dell'industria dei big data con una serie di piattaforme di big data stabilite in settori quali produzione, commercio, finanza, trasporti e assistenza medica. (segue) (Cip)