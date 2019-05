Cina: presidente Xi sollecita cooperazione internazionale su sviluppo big data (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Daremo una nuova spinta per integrare le tecnologie informatiche all'avanguardia nell'economia reale, tra cui la creazione di un centro dati nazionale industriale, per potenziare il settore manifatturiero tentacolare del paese", ha detto Miao alla cerimonia di apertura dell'esposizione. Secondo il ministero, l'economia digitale cinese ha raggiunto un volume totale di oltre 31 mila miliardi di yuan (4.491 miliardi di dollari), pari al 34,8 per cento del suo Pil, nel 2018. Yang Xiaowei, vicecapo dell'Amministrazione cinese del ciberspazio, ha anche chiesto maggiori sforzi per sviluppare il settore dei big data nazionale e ha sottolineato che intensificare la ricerca e lo sviluppo è la chiave per padroneggiare le tecnologie di base. (segue) (Cip)