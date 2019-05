Cina: presidente Xi sollecita cooperazione internazionale su sviluppo big data (5)

- Paul Romer, co-vincitore del Premio Nobel per il 2018 in economia e professore di economia all'Università di New York, ha detto di essere colpito dalla proposta cinese di sovranità cibernetica: "Ogni nazione deve essere in grado di scrivere e far rispettare le proprie leggi per regolare il cyberspazio, e assicurare che il cyberspazio funzioni a vantaggio di tutti nella nazione". "L'articolazione della Cina e l'implementazione della sovranità cibernetica significa la possibilità per il mondo di vedere un diverso tipo di organizzazione per il cyberspazio, e la possibilità di vedere che con la giusta struttura, possiamo ottenere tonnellate di benefici", ha aggiunto Romer. Lu Yong, vicepresidente di Huawei Technologies Co, ha detto che l'economia digitale della Cina ha prosperato sulla base del fatto che il paese ha costruito la rete 4G più grande del mondo. "Il 5G non è solo un 4G più veloce, ma ridisegnerà radicalmente il modo in cui le imprese gestiscono le aziende e revisionano un'ampia gamma di settori utilizzando i dati per creare più valore", ha affermato Lu. (Cip)