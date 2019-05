Cina: commercio servizi con paesi Bri ha raggiunto 120 miliardi di dollari nel 2018

- Il commercio di servizi della Cina con paesi e regioni lungo la Nuova via della seta (Br) ha raggiunto oltre 120 miliardi di dollari l'anno scorso, secondo il ministero del Commercio cinese (Moc). "Nel 2018, il volume delle importazioni-esportazioni del commercio di servizi tra la Cina e i paesi e le regioni Bri ammontava a 121,7 miliardi di dollari, pari al 15,4 per cento del commercio cinese", ha detto Wang Bingnan, viceministro del Commercio cinese. La Cina è stata il secondo paese al mondo nel commercio di servizi per cinque anni consecutivi, con un volume totale che ha raggiunto 5.240 miliardidi yuan (759 miliardi di dollari) nel 2018, in aumento dell'11,5 per cento su base annua. La quota del commercio di servizi nel commercio estero totale della Cina è passata dall'11,1 per cento nel 2012 al 14,7 per cento nel 2018, secondo il Moc. "La Cina ha istituito meccanismi di cooperazione bilaterale nel commercio di servizi con 14 paesi, conferendo al paese un mercato del servizio più diversificato", ha affermato Wang. (segue) (Cip)