Cina: commercio servizi con paesi Bri ha raggiunto 120 miliardi di dollari nel 2018 (2)

- In particolare, il volume degli scambi della provincia di Gansu, nel nord-ovest della Cina, con i paesi lungo la Nuova via della seta è cresciuto del 6 per cento su base annua nel primo trimestre del 2019. Lo ha reso noto la dogana di Lanzhou, capitale della provincia di Gansu. Il volume totale del commercio estero della provincia ha raggiunto 8,83 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari) nel primo trimestre, e il volume degli scambi con i paesi della Nuova via della seta ha rappresentato il 54,1 per cento degli scambi complessivi, pari a 4,78 miliardi di yuan (709 milioni di dollari), ha riferito la dogana. Nei primi tre mesi dell'anno, il volume degli scambi di servizi di Gansu è aumentato a 2,62 miliardi di yuan (388 milioni di dollari), pari al 29,7 per cento del totale della provincia, con un incremento del 43,2 per cento rispetto all'anno precedente. Nel frattempo, le imprese private della provincia hanno visto il loro commercio estero aumentare del 5,2 per cento su base annua a 3,82 miliardi di yuan (567 milioni di dollari), pari al 43,3 per cento del totale della provincia. (segue) (Cip)