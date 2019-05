Cina: commercio servizi con paesi Bri ha raggiunto 120 miliardi di dollari nel 2018 (3)

- Nel primo trimestre, la provincia di Heilongjiang, nella parte più a nord-est della Cina, ha visto una crescita anno su anno del 24,3 per cento nel suo commercio di importazione ed esportazione con i paesi lungo la Nuova via della seta. Lo ha riferito la dogana locale secondo cui il volume degli scambi ha raggiunto 37,2 miliardi di yuan (5,5 miliardi di dollari), pari all'82,6 per cento del volume totale di importazioni e esportazioni di Heilongjiang nel primo trimestre, in aumento del 4,7 per cento rispetto all'anno precedente. Il volume delle esportazioni della provincia nel primo trimestre ha raggiunto 3,79 miliardi di yuan (562 milioni di dollari), in crescita del 13,9 per cento e 33,4 miliardi di yuan (4,9 miliardi di dollari) nelle importazioni, con un aumento del 25,6 per cento. (Cip)