Cina-Italia: Chongqing, inaugurata ieri rassegna dedicata al cinema italiano nel mondo (2)

- "Da Ermanno Olmi a Michelangelo Antonioni, da Federico Fellini a Bernardo Bertolucci: quasi tutti i grandi Maestri italiani hanno calcato il tappeto rosso del Festival, nella suggestiva cornice del Lido di Venezia, fianco a fianco con registi di fama internazionale e star di Hollywood, segno di come il cinema italiano abbia sempre costituito un punto di riferimento a livello mondiale", ha affermato nel suo discorso di apertura il viceconsole d'Italia a Chongqing, Davide Castellani, che ha poi reso omaggio alle tante professionalità che hanno reso grande il cinema italiano: "non solo attori e registi, ma anche sceneggiatori, direttori della fotografia, scenografi, compositori, costumisti, truccatori, montatori, che, grazie alle elevate competenze tecniche, fanno funzionare la complessa macchina cinematografica e contribuiscono in modo determinante al successo del nostro cinema in Italia e all'estero." (segue) (Cip)