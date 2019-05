Cina-Italia: Chongqing, inaugurata ieri rassegna dedicata al cinema italiano nel mondo (3)

- Il viceconsole Castellani ha infine sottolineato l'importanza degli eventi di promozione culturale in un'ottica di rafforzamento del dialogo e degli scambi bilaterali tra Italia e Cina, ringraziando le autorità locali per il sostegno ricevuto. Dopo il taglio del nastro è stato proiettato il primo dei tre film previsti dalla rassegna: "Ammore e malavita" (Manetti Bros, 2017). La manifestazione proseguirà martedì 28 e mercoledì 29 maggio, presso il cinema Ume del centro commerciale Dongyuan 1891 a Nanbin road, con altre due proiezioni: "Il posto" (Ermanno Olmi, 1961) e "La profezia dell'armadillo" (Emanuele Scaringi, 2018). La manifestazione si svolge in collaborazione con: Mostra internazionale d'Arte cinematografica di Venezia, Anica, Dipartimento per il cinema della municipalità di Chongqing, Sina Chongqing e Ume Cineplex-Chongqing. (Cip)