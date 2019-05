Cina: consumo di energia aumentato del 5,8 per cento ad aprile

- Il consumo di elettricità della Cina è aumentato del 5,8 per cento ad aprile rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e ha raggiunto 553,4 miliardi di kilowattora il mese scorso, indicando una crescita economica stabile. Lo ha dichiarato l'Amministrazione nazionale dell'energia cinese. "Ad aprile, la produzione di elettricità ha visto una crescita più rapida in Cina, mentre l'aumento del consumo di elettricità nelle regioni sud-occidentale, centrale e meridionale è stato superiore alla media nazionale", ha detto Meng Wei, portavoce della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. (segue) (Cip)