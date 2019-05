Cina: consumo di energia aumentato del 5,8 per cento ad aprile (2)

- Da gennaio ad aprile, il consumo di elettricità è aumentato di oltre il 10 per cento in Tibet, Xinjiang, Mongolia Interna, Hubei, Anhui, Guangxi e Hainan, secondo il Consiglio dell'elettricità cinese (Cec). I dati della Cec hanno anche dimostrato che l'uso di elettricità in Tibet nei primi quattro mesi è aumentato del 18,3 per cento, classificandosi al primo posto tra tutte le province e regioni del paese. Anche i dati variano in diversi settori. Ad aprile, l'utilizzo di energia da parte di veicoli di nuova energia, produzione di componenti fotovoltaici e servizi di dati Internet è aumentato di oltre il 50 per cento. Inoltre, il consumo di elettricità nell'industria terziaria è aumentato del 10,5 per cento da gennaio ad aprile. I dati sull'elettricità riflettono inoltre l'ulteriore integrazione di Internet, dei big data e dell'intelligenza artificiale con l'economia reale. (Cip)