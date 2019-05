Myanmar: già liberati militari accusati di uccisioni rohingya (3)

- L’Alta Corte del Myanmar aveva stabilito all’inizio di quest’anno che i due inviati di “Reuters” condannati a sette anni di reclusione con l’accusa di violazione di segreti di Stato, avessero diritto a presentare ricorso contro le sentenze di condanna pronunciate a loro carico. Il pronunciamento della Corte citava gli indizi che suggeriscono come i due giornalisti siano stati “incastrati” dalla Polizia e la generale carenza di prove del crimine loro imputato. Lo scorso ottobre l’ex ministro dell’Informazione birmano Yu Htut ha esortato le autorità del paese a rivedere e ripetere il processo che ha portato alla condanna di due inviati di “Reuters” a sette anni di reclusione, con l’accusa di violazione di segreti di Stato. Htut, ex colonnello dell’Esercito birmano, che ha servito come ministro tra il 2014 e il 2016, ha dichiarato che i due giornalisti, Wa Lone e Kyaw Soe Oo, dovrebbero essere riprocessati in risposta alle forti pressioni provenienti dalla comunità internazionale, che chiede la loro scarcerazione. (segue) (Inn)