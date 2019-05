India: finanziamenti fintech superiori a quelli della Cina nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria cinese del credito peer-to-peer (p2p) continuerà a consolidarsi per effetto di una regolamentazione più severa, secondo un rapporto pubblicato da Fitch Ratings. Il numero di investitori e piattaforme p2p è diminuito drasticamente lo scorso anno, dopo che le autorità di regolamentazione hanno rafforzato la vigilanza, e Fitch prevede che altre piattaforme chiuderanno o consolideranno quest'anno. Secondo Fitch, la più rigorosa regolamentazione sarà positiva a lungo termine per un settore che deve ancora essere testato attraverso cicli economici. Le nuove normative richiedono anche alle piattaforme di ridurre la loro dipendenza dagli investitori al dettaglio, portando a un passaggio verso fonti di finanziamento all'ingrosso o istituzionale. I creditori con modelli di business più solidi, capacità di gestione del rischio consolidate e un accesso più stabile ai finanziamenti potranno guadagnare quote di mercato, secondo Fitch. (segue) (Inn)