India: finanziamenti fintech superiori a quelli della Cina nel primo trimestre (3)

- Il numero degli operatori del settore calerà drammaticamente per il secondo anno consecutivo, a seguito della stretta importa dal governo di Pechino ai fornitori nazionali di servizi finanziari. Gli sforzi delle autorità cinesi tesi a contenere l’espansione del debito privato e a rafforzare la compliance ha già portato alla chiusura di centinaia di prestatori p2p. Nel 2018 il numero complessivo degli operatori cinesi del settore è calato del 52 per cento, a poco più di un migliaio; il portafogli complessivo dei crediti si è ridimensionato del 20 per cento. La società di ricerca e analisi finanziaria Wangdaizhijia prevede che nel 2019 il fenomeno subirà una ulteriore accelerazione, sino a ridurre il numero complessivo degli operatori tra i 300 e i 500; tale ridimensionamento dovrebbe avvenire soprattutto attraverso le acquisizioni da parte di gradi banche. Il settore del credito p2p si è ingigantito nel 2015, sino a creare una vera e propria bolla: nel 2017 il paese contava quasi 3.500 prestatori, con un monte di crediti superiore ai mille miliardi di yuan. (segue) (Inn)