India: finanziamenti fintech superiori a quelli della Cina nel primo trimestre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investitori internazionali stanno attingendo a piene mani al monte di crediti deteriorati cinesi da 1.400 miliardi di dollari, al punto che il processo di pulizia dei conti delle banche statali del paese non riesce a tenere il passo della domanda. Nel 2018 gli investitori stranieri hanno acquistato crediti deteriorati delle banche cinesi per un valore nominale di 22 miliardi di yuan (3,27 miliardi di dollari), secondo Li Jiaqui, direttore esecutivo di Shenzhen Qianhai Financial Assets Exchange, società attiva nell’intermediazione degli acquisti di sofferenze bancarie cinesi. Il dato è doppio rispetto a quello del 2017, e quest’anno i volumi si preannunciano ancora maggiori. Tra gli acquirenti più entusiastici si contano fondi statunitensi ed europei. L’amministratore delegato di Oaktree Capital Management, Jay Wintrob, ha riferito che la sua società ha investito in crediti deteriorati cinesi nel quarto trimestre dello scorso anno. Società e banche d’investimento come Lone Star Funds, Bain Capital e Goldman Sachs hanno effettuato più di un acquisto nel corso del 2018. L’afflusso di capitale straniero nel mercato cinese dei crediti in sofferenza riflette anche l’ampiezza del problema per la prima economia asiatica, e i limiti degli sforzi di deleveraging intrapresi da Pechino. (segue) (Inn)