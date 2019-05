India: finanziamenti fintech superiori a quelli della Cina nel primo trimestre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ridurrà la quota dei contributi delle imprese all'assicurazione per l'assistenza agli anziani di base dei lavoratori urbani dal 20 al 16 per cento a partire dal 1 maggio. Lo ha annunciato ieri il Consiglio di Stato cinese. "Il taglio delle tariffe per la disoccupazione e l'assicurazione infortuni sul lavoro sarà esteso al 30 aprile 2020", ha dichiarato You Jun, viceministro delle Risorse umane e previdenziali. "Le nuove politiche ridurranno le spese di assicurazione per gli anziani di oltre 190 miliardi di yuan (28,3 miliardi di dollari) e l'assicurazione infortuni sul lavoro di oltre 110 miliardi di yuan (oltre 16 miliardi di dollri) entro la fine del 2019", ha affermato You. Il viceministro ha poi spiegato che saranno adottate misure per abbassare la base salariale della previdenza sociale e ha sottolineato l'importanza di garantire che le pensioni vengano emesse in modo completo e tempestivo. "La manovra aprirà anche la strada alla gestione nazionale unificata del sistema di assicurazione pensionistica statale", ha affermato You. (Inn)