Giappone-Usa: Tokyo ospita colloqui ministeriali sul commercio (5)

- Le autorità di sicurezza giapponesi hanno intensificato le misure di sicurezza nell’area di Tokyo in vista della visita di Stato del presidente Usa. La Polizia di Tokyo ha istituito una Squadra di risposta marittima per vigilare le aree portuali della capitale contro eventuali attacchi terroristici dalla Baia di Tokyo. Pattuglie su moto d’acqua e imbarcazioni leggere hanno anche il compito di proteggere l’aeroporto internazionale di Haneda, che si trova sul lungomare di Ota Ward. Il nuovo team di sicurezza si unisce a un reparto di pronto intervento istituito per proteggere da eventuali attacchi le strutture più importanti, come la Residenza di Stato, il Palazzo di Akasaka e il Palazzo imperiale. I nodi nevralgici della capitale, come l’Aeroporto di Haneda e la Stazione di Tokyo, esibiscono da settimane una presenza rafforzata delle forze dell’ordine. (segue) (Git)