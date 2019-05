Giappone-Usa: Trump primo leader mondiale ospite dell’imperatore Naruhito

- L’imperatore del Giappone Naruhito incontra in queste ore il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha ricevuto l’onore di essere suo primo ospite di Stato dall’ascesa al trono del 1° maggio scorso. Naruhito e l’imperatrice Masako hanno ricevuto Trump e la first lady Melania presso il Palazzo imperiale a Tokyo, in un clima di celebrazioni per l’avvicendamento sul trono imperiale e l’avvento dell’era Reiwa. Nel corso della giornata Trump sarà ospite di un banchetto ufficiale, e terrà un colloquio con il primo ministro giapponese Shinzo Abe. L’incontro di oggi segna l’inizio di un nuovo periodo di diplomazia imperiale affidato a Naruhito, figura che vanta un lungo curriculum di esperienze internazionali, avendo speso anni all’estero. Naruhito è il primo imperatore giapponese ad aver studiato all’estero, all’Università britannica di Oxford; l’imperatrice Masako, invece, è un ex funzionario diplomatico formatosi ad Harvard. (segue) (Git)