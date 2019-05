Giappone-Usa: Trump primo leader mondiale ospite dell’imperatore Naruhito (6)

- La Casa Bianca ha riferito nei giorni scorsi che Trump non si concentrerà sul tema dei negoziati commerciali, durante la visita di Stato di quattro giorni in Giappone. Secondo un funzionario dell’amministrazione presidenziale Usa, difficilmente i due governi giungeranno ad una qualche forma di accordo commerciale durante il viaggio del presidente Trump. Durante un incontro tra Trump e il premier giapponese Shinzo Abe a Washington, lo scorso aprile, i due leader avevano auspicato di giungere a una prima intesa sui contenuti di un accordo commerciale bilaterale in tempo per la visita di questa settimana; l’inasprimento delle tensioni commerciali tra Usa e Cina, e le divergenze che ancora separano Washington e Tokyo in merito a questioni quali dazi e clausole valutarie, hanno però dilatato i tempi dei negoziati. (segue) (Git)