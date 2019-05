Europee: Austria, vittoria Ovp, domani questione di fiducia per cancelliere Kurz (2)

- Come in altri Stati dell'Ue, anche in Austria i Verdi, assenti dal parlamento nazionale dal 2017, ottengono un ottimo risultato con il 13 per cento (-1,5). Neos, partito di orientamento liberale è all'8,1 per cento, stabile rispetto alle europee del 2014. Nella giornata di domani, la Spo porrà in parlamento la questione di sfiducia nei confronti di Kurz e del suo governo, formato da ministri dell'Ovp e tecnici dopo l'uscita della Fpo dall'esecutivo entrato in carica nel 2017. La crisi di governo è stata innescata dallo scandalo che il 18 maggio scorso ha portato alle dimissioni di Heinz-Christian Strache, allora vicecancelliere e presidente del Partito della libertà austriaco, da entrambi gli incarichi. A seguito della crisi di governo, il presidente Alexander Van der Bellen ha indetto le elezioni anticipate in Austria per settembre prossimo. (Geb)