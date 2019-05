Europee: Salvini, riprenderemo tutti temi rimasti in sospeso da autonomia a grandi opere

- È stata una campagna elettorale "in cui abbiamo subìto attacchi quotidiani e vergognosi. Gli alleati di governo per me sono amici con cui da domani si torna a lavorare serenamente abbassando i toni". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, incontrando i giornalisti nella sede della Lega di via Bellerio a Milano. "Riprenderemo il contratto di governo - ha chiarito Salvini - riprendendo tutti i temi che sono rimasti in sospeso: il taglio delle tasse, l'autonomia, il decreto sicurezza, le grandi opere bloccate". (Rem)