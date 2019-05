Europee: Zingaretti, siamo molto soddisfatti

- "Siamo molto soddisfatti per l'esito elettorale, la scelta della lista unitaria è stata vincente. Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla presenza del Pd". Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti al Nazareno. "Grazie agli italiani e alle italiane, ai giovani - ha aggiunto Zingaretti - che hanno guardato a questa esperienza della lista unitaria come la possibilità per voltare pagina in questo Paese".(Rin)