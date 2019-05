Amministrative Lazio: affluenza al 70,79 per cento

- Stando ai dati pubblicati sul sito del Viminale nei comuni del Lazio andati al voto per le amministrative ha votato il 70,79 per cento degli aventi diritto. Nel dettaglio delle 5 province: nella città metropolitana di Roma l'affluenza rilevata è pari al 69,25 per cento. In ciociaria ha votato il 69,53 per cento degli aventi diritto, nella provincia di Rieti il 73,64 per cento. A Latina il 75,93 per cento. Infine a Viterbo il 75,10 per cento degli elettori aventi diritto. (Rer)