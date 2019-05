Europee: Salvini, sarà periodo economico complicato consapevoli difficoltà

- "Sarà un periodo economico complicato lo dico agli italiani, siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano", ha detto il vice premier Matteo Salvini, incontrando i giornalisti nella sede della Lega di via Bellerio a Milano. "Siamo il primo partito di un grande Paese e vedremo di fare valere in Europa le ragioni di questo grande Paese, le ragioni degli imprenditori italiani, degli operai italiani, degli agricoltori italiani". "Riporteremo in Europa - ha proseguito Salvini - il diritto al lavoro, alla vita e alla sicurezza e anche i valori". (Rem)