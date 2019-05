Europee: Zingaretti, Pd centrale per ricostruire Paese

- "Il Pd è al centro di una strategia per ricostruire il Paese e anche per costruire il radicamento sociale che ci veda pronti a prossime elezioni politiche". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commentando i dati delle elezioni europee al Nazareno. "Useremo la forza che ci viene dal risultato del voto - ha ribadito il segretario - per andare avanti innanzitutto sui contenuti e costruire un Piano per l'Italia imperniato su crescita, sviluppo, lavoro e giustizia sociale. Un nuovo programma per salvare il nostro Paese", ha concluso. (Rer)