Europee: Salvini, regole e vincoli europei vanno cambiati

- Il vice premier Matteo Salvini, incontrando i giornalisti nella sede della Lega di via Bellerio a Milano ha spiegato che "ogni singolo voto dato dagli italiani e dalle italiane non verrà usato per chiedere poltrone, ma per provare a cambiare l'Europa. Le regole europee vanno cambiate, i vincoli europei vanno cambiati, l'austerità, la precarietà e la disoccupazione non possono più avere un senso e quindi conto di avere alleati in Francia in Germania, in Olanda , in Finlandia, in Austria e in Belgio, per un futuro basato sul lavoro".(Rem)