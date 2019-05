Europee: Di Maio abbandona palazzo Montecitorio senza parlare con cronisti e tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la sala della Lupa di palazzo Montecitorio prenotata alla fine Luigi Di Maio non commenterà l'esito elettorale davanti alle decine di telecamere montante sui due palchetto allestiti apposta nella sala per catturare le dichiarazioni del leader pentastellato. Per un commento ufficiale bisognerà aspettare domattina quandoLuigi Di Maio dichiarerà a margine del tavolo su Mercatone Uno che si terrà domani al ministero dello Sviluppo economico intorno alle 14. Anche gli altri leader pentastellati (con Di Maio c'erano il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni e la viceministro dell'economia Laura Castelli) hanno abbandonato palazzo Montecitorio senza parlare con i cronisti. (Rin)