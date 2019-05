Europee: Ppe primo, ma serve alleanza a tre, invito anche ai Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per arrivare alla maggioranza assoluta, al Partito popolare europeo (Ppe) non basta la sola alleanza con i socialisti e democratici e necessita di una alleanza con almeno un gruppo politico in più. Ma, oltre ai liberali dell'Alde, a essere presi in considerazione possono essere anche i Verdi. E' questa la fotografia che emerge dai primi risultati ufficiali pubblicati dal Parlamento europeo e dalle prime dichiarazioni. Sulla base dei primi risultati globali provvisori, spetterebbero 178 seggi al Ppe e all'S&D 152, per un totale di 330. Non sufficienti per arrivare ai 376 necessari per la maggioranza assoluta. AI liberali dell'Alde, gruppo che cambierà nome e ingloberà anche la formazione di Emmanuel Macron, andrebbero 108 seggi e ai Verdi 67. (segue) (Beb)