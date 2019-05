Europee: Ppe primo, ma serve alleanza a tre, invito anche ai Verdi (2)

- Ai conservatori e riformisti dell'Ecr 61 deputati, all'Europa delle nazioni e della libertà (Enf) 55 e 53 al gruppo dell'Europa della libertà e della democrazia diretta (Efdd). Il Ppe, oltre ai socialisti, potrebbe quindi guardare all'Alde, così come è stato cinque anni fa, ma anche ai Verdi. E se già in prima serata era stato il presidente dei Verdi europei Philippe Lamberts a dire che "i Verdi saranno indispensabili" perché "con circa 70 deputati, potremmo pesare il 10 per cento dell'Assemblea", è stato lo stesso candidato popolare alla presidenza della Commissione europea, Manfred Weber, a sottolineare che "per il Ppe è fondamentale riunirsi con coloro che hanno l'idea di una Europa forte" lanciando un invito "a liberali, socialisti e anche i Verdi, perché anche loro sono partner possibili". (Beb)