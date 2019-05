Europee: a Roma ha votato il 48,91 per cento aventi diritto

- Stando ai dati pubblicati sul sito del comune di Roma l'affluenza definitiva alle 23 per le elezioni europee, nella Capitale, è pari al 48,91 per cento in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale dove il dato definitivo si attestò al 51,99 per cento. Tra i 15 Municipi il II è quello che registra il dato più alto 57 per cento. Il Municipio VI, invece, è quello con l'affluenza più bassa: 42,45 per cento. (Rer)