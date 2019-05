Business news: Messico, inflazione al 4,43 per cento su anno nella prima metà di aprile

- Nei primi quindici giorni di maggio, l'inflazione in Messico è cresciuta a un ritmo del 4,43 per cento su anno, arrivando a superare - per il quarto periodo consecutivo - la meta del 3 per cento (con la tolleranza di un punto percentuale) fissata dalla Banca centrale (Banxico). La corsa dei prezzi, certificata dal rapporto dell'istituto nazionale di statistica (Inegi), non cala nonostante la frenata del costo di alcune benzine di largo consumo (Magna e Premium). Ad influire sono soprattutto i prezzi dei prodotti agroalimentari, in particolare frutta, verdura e carni. Considerando il confronto con le due settimane precedenti il dato appare però positivo, in calo dello 0,3 per cento: il miglior risultato dall'inizio del 2019. (Res)