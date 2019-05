Business news: Brasile, banca statale Caixa Economica restituirà 3 miliardi di dollari al governo entro prossima settimana

- La banca statale Caixa Economica restituirà 3 miliari di real al Tesoro brasiliano entro la prossima settimana come prima rata di rimborso dei prestiti contratti durante il governo dell'ex presidente Dilma Rousseff. Lo riporta il quotidiano "Estadao". La disposizione sarà seguita anche da altri istituti di credito statali, tra i quali la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), la Banca del Brasile, la Banca nazionale del nordest (Bnb) e dalla Banca dell'Amazonia (Basa). Il totale di rimesse al Tesoro dovrebbe ammontare a 86 miliardi di real. Caixa contribuirà di misura maggiore restituendo 40 miliardi. La Bndes restituirà circa 36 miliardi di real e la Banca del Brasile 8 miliardi. Bnb e Banco da Amazonia hanno restituiranno 1 miliardo ciascuno. Tra le cinque istituzioni, la Caixa sarà la prima ad avviare le restituzioni. La prima rata sarà restituita grazie al risultato dei buoni profitti registrati nel primo trimestre e dei consistenti risparmi che la nuova gestione della banca ha messo in atto per ridurre le spese. Il denaro aiuterà a ridurre l'impatto del debito pubblico. (Res)