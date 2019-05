Europee: quarta proiezione Tecné, Lega quasi al 33 per cento e M5s sotto al 20 per cento. Pd al 21,7 per cento

- Si consolida il primato della Lega. Secondo la quarta proiezione di Tecné per Mediaset il partito di Matteo Salvini si attesta al 32,7 per cento. Undici punti in più rispetto al Pd al 21,7 per cento. Sempre sotto il 20 per cento il M5s al 19,7. Poi Forza Italia al 9 per cento e Fratelli d'Italia al 6,2 per cento. Sotto lo sbarramento del 4 per cento +Europa e La sinistra. La proiezione ha una copertura del 32 per cento del campione e un margine di errore dello 0,9 per cento. (Rer)