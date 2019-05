Europee: Regno Unito, si amplia la vittoria del Brexit party, i Liberal-democratici secondo partito

- Il Brexit party sta vincendo ampiamente le elezioni per il Parlamento europeo che nel Regno Unito si sono svolte giovedì scorso 23 maggio: secondo le ultime proiezioni elaborate sulla base dello spoglio delle schede, avrebbe ottenuto il 30,1 per cento dei voti. Grande successo anche per il Partito liberal-democratico, la forza politica più dichiaratamente filo-europea, che si piazza buon secondo con il 21,1 per cento, in forte aumento rispetto al 14,9 per cento delle precedenti elezioni europee del 2014 in cui peraltro aveva ottenuto uno dei migliori risultati della sua storia recente. delusione per il Partito laborista, che si piazza terzo con il 17,3 per cento ed un brusco calo di 11,6 punti rispetto a cinque anni fa. Seguono i Verdi con l'10,9 (solo 3,7 per cento nel 2014). Solo quinto il Partito conservatore, con appena l'8,6 per cento dei voti ed una perdita di quasi 5 punti percentuali. (Res)