Europee: Salvini, non userò voto per regolamento conti interno

- Il voto "non verrà usato per regolamento dei conti interni". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini incontrando i giornalisti alla sede di via Bellerio. Gli alleati, ha detto Salvini, "sono amici con cui da domani si torna a lavorare serenamente, conto di tornare a prendere in mano il contratto di governo, non chiedo poltrone in più, ma accelerazioni, quindi niente aumento dell'Iva e niente patrimoniale. Per quanto mi riguarda a livello nazionale non cambia nulla, il mio avversario non era in casa ma era il Pd". (Rem)